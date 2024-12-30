Вестник Кавказа

В Дагестане восстановят леса на площади 1,5 тыс га

В Дагестане восстановят леса на площади 1,5 тыс га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые леса появятся в Дагестане в ближайшие пять лет. Планируется восстановить леса на территории, превышающей 1,5 тыс га.

Восстановлением лесных массивов занимаются в Дагестане, к 2030 году планируется высадить саженцы деревьев на территории около 1,5 тыс га, рассказал глава регионального Комитета по лесному хозяйству Вагаб Абдулхамидов, передает ТАСС.

Он отметил, что за минувшие пять лет леса были восстановлены на площади почти 1,3 тыс га, в следующую пятилетку территория искусственного лесовосстановления увеличится.

"В этой связи до 2030 года в республике планируется лесовостановление на площади более 1,5 тыс га, ранее поврежденных от засухи и лесных пожаров"

– Вагаб Абдулхамидов

Ранее стало известно, что новые деревья также высаживают в Кабардино-Балкарии.

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