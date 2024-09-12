Ставрополь преобразится для удобства людей с инвалидностью

Людям с инвалидностью станет удобнее передвигаться по улицам ставропольской столицы. На 18 участках занизят бордюры и обустроят плавные съезды.

18 участков улиц Ставрополя обновят для удобства всех граждан, в том числе и людей с инвалидностью, рассказали в городской администрации.

"Сейчас специалисты завершают работы по обеим сторонам улицы Серова от Доваторцев до Пушкина, по Л.Толстого от 8 марта до Тельмана и на пересечении улиц Доваторцев и Южный обход"

- глава Ставрополя Иван Ульянченко

На сегодняшний день в городе благоустроено более 38 участков улиц: снижены бордюры, обстроены съезды с тротуаров и установлены поручни. Обновление коснулось мест рядом с зебрами и других популярных у пешеходов местах.