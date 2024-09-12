Вестник Кавказа

Информационные указатели начнут устанавливать к достопримечательностям Ставрополья

Указатель в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Окрестности Ставрополя получат несколько табличек с указанием пути к достопримечательностям. С таким предложением к главе края пришли местные жители.

Информационные таблички к туристическим достопримечательностям установят недалеко от Ставрополя, рассказал глава региона Владимир Владимиров. Их поставят благодаря предложению местных жителей.

"Прозвучало предложение: установить указатели к достопримечательностям в окрестностях краевого центра - к Слону и травертиновым водопадам. Хорошая инициатива, поддерживаю"

- Владимир Владимиров

Губернатор совместно с министерством туризма края просмотрит все инициативы граждан по установке новых информационных стендов.

Он добавил, что из этого может выйти отличный проект, который действительно нужен не только туристам, но и местным жителям.

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