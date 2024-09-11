Ставрополье нарастит географию авиамаршрутов

Аэропорт Ставропольского края после модернизации удвоят число направлений. Так, на 2025 год запланировали 15 дополнительных маршрутов.

Глава Ставрополья в ходе прямой линии заявил о том, что регион обладает значительным транспортным потенциалом, а с развитием туристической индустрии возросла потребность в улучшении авиационного сообщения. Одним из ключевых шагов в этом направлении стала модернизация аэропортов региона. Это позволит значительно расширить сеть маршрутов и улучшить доступность региона.

Согласно планам, к 2025 году в аэропортах Ставрополья запланировано открытие 15 дополнительных маршрутов.

"В Ставрополе было два маршрута, а сейчас 11, у Минеральных Вод - 61. На следующий год мы запланировали 15 дополнительных маршрутов - речь о тех, которые мы субсидируем. Хотелось бы, чтобы Минводы дошли до 100 маршрутов и Ставрополь - до 30. Это позволит нам соединиться со всей страной без хаба в Москве"

– Владимир Владимиров

Основной целью открытия новых маршрутов является стимулирование развития туризма, бизнеса, и культурного обмена между регионами. Новые авиалинии позволят связать Ставропольский край с другими регионами России и зарубежьем, открыв новые возможности для развития экономики и обмена опытом.