Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Дешевые билеты в летние месяцы - не миф. Приобрести билет на самолет летом моно было даже дешевле 400 рублей. Большинство дешевых авиабилетов предлагалось с вылетом из Сочи.

Несмотря на рост стоимости авиабилетов в России, некоторые туристы летом смогли найти крайне привлекательные цены и отправиться в путешествие за 350-1000 рублей, сообщает онлайн-сервис «Авиасейлс».

Самый дешевый билет на самолет летом стоил 345 рублей, во столько туристу обошелся перелет из Сочи в Москву. Билет за 374 рубля можно было купить на рейсы Сочи-Новосибирск, Сочи-Тюмень, Сочи-Казань.

В списке самых выгодных приобретений оказались также билеты на рейсы:

Санкт-Петербург-Махачкала - 393 рубля,

Санкт-Петербург-Калининград - 439 рублей,

Екатеринбург-Махачкала - 542 рубля,

Москва-Минеральные Воды - 1046 рублей,

Москва-Мурманск - 1070 рублей.

За границу также можно было улететь крайне дешево: билет из Минвод в Актау был куплен за 1577 рублей, из Калуги в Минск - 2404 рубля, из Минвод в Ереван - 2 834 рубля, передает Life.ru.