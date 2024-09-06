Вестник Кавказа

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дешевые билеты в летние месяцы - не миф. Приобрести билет на самолет летом моно было даже дешевле 400 рублей. Большинство дешевых авиабилетов предлагалось с вылетом из Сочи.

Несмотря на рост стоимости авиабилетов в России, некоторые туристы летом смогли найти крайне привлекательные цены и отправиться в путешествие за 350-1000 рублей, сообщает онлайн-сервис «Авиасейлс».

Самый дешевый билет на самолет летом стоил 345 рублей, во столько туристу обошелся перелет из Сочи в Москву. Билет за 374 рубля можно было купить на рейсы Сочи-Новосибирск, Сочи-Тюмень, Сочи-Казань.

В списке самых выгодных приобретений оказались также билеты на рейсы:

  • Санкт-Петербург-Махачкала - 393 рубля,
  • Санкт-Петербург-Калининград - 439 рублей,
  • Екатеринбург-Махачкала - 542 рубля,
  • Москва-Минеральные Воды - 1046 рублей,
  • Москва-Мурманск - 1070 рублей.

За границу также можно было улететь крайне дешево: билет из Минвод в Актау был куплен за 1577 рублей, из Калуги в Минск - 2404 рубля, из Минвод в Ереван - 2 834 рубля, передает Life.ru.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

В казахстанском Жетысу построят международный аэропорт

В казахстанском Жетысу построят международный аэропорт

Рейс Ереван-Москва вылетел из Астрахани спустя 11 часов

Рейс Ереван-Москва вылетел из Астрахани спустя 11 часов

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Рейсы из Казахстана в Дубай и Абу-Даби пополнили расписание

Рейсы из Казахстана в Дубай и Абу-Даби пополнили расписание

Авиадебошира на рейсе Москва-Минводы наказал суд

Авиадебошира на рейсе Москва-Минводы наказал суд

Прямой рейс свяжет Армению и Индию

Прямой рейс свяжет Армению и Индию

Высокие цены на авиабилеты объяснили в Минтрансе России

Высокие цены на авиабилеты объяснили в Минтрансе России

В Турции экстренно сел самолет в связи с сообщением о бомбе

В Турции экстренно сел самолет в связи с сообщением о бомбе

Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток в августе

Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток в августе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы