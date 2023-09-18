У нескольких тысяч жителей Ставропольского края пропала электроэнергия

Опубликовано: 17:55, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения в одной из станиц Ставропольского края. Свет у местных жителей пропал после энергоаварии.

В Ставропольском крае остаются без света несколько тысяч человек, проживающих в станице Ессентукской. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Предгорного округа.

"Поступила информация от ДД "Ставрополькоммунэлектро" о том, что произошло частичное аварийное отключение электроэнергии в станице Ессентукской"

– Николай Бондаренко

Он подчеркнул, что сейчас нет электроэнергии у 2,6 тыс человек. Ведутся восстановительные работы.