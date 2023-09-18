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У нескольких тысяч жителей Ставропольского края пропала электроэнергия

У нескольких тысяч жителей Ставропольского края пропала электроэнергия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения в одной из станиц Ставропольского края. Свет у местных жителей пропал после энергоаварии.

В Ставропольском крае остаются без света несколько тысяч человек, проживающих в станице Ессентукской. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Предгорного округа.

"Поступила информация от ДД "Ставрополькоммунэлектро" о том, что произошло частичное аварийное отключение электроэнергии в станице Ессентукской"

 – Николай Бондаренко

Он подчеркнул, что сейчас нет электроэнергии у 2,6 тыс человек. Ведутся восстановительные работы.

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