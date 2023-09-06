Махачкале и Каспийску гарантировали свет

Опубликовано: 11:40, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Надежность энергоснабжения Махачкалы была повышена за счет увеличения мощности центральной подстанции. Ранее было проведено укрепление энергосистемы Каспийска и Хасавюрта.

Жителям двух из трех районов дагестанской столицы обеспечили надежное электроснабжение. Стало известно, что местные специалисты смогли повысить мощность центральной подстанции города.

"Энергетики "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" завершили проект по увеличению мощности подстанции 110 кВ "Юго-Восточная" в городе Махачкале. На энергообъекте установлен трансформатор мощностью 16 МВА взамен оборудования 10 МВА, проведены сопутствующие технические мероприятия. Работы позволят повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Ленинского и части Советского районов города"

– "Россети Северный Кавказ - "Дагэнерго".

Кроме того, в ведомстве заверили, что работы по обеспечению надежности энергосистемы Дагестана будут продолжаться. Так, меры по укреплению энергетической инфраструктуры были предприняты в Каспийске и Хасавюрте.