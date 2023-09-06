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Махачкале и Каспийску гарантировали свет

Лампчка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Надежность энергоснабжения Махачкалы была повышена за счет увеличения мощности центральной подстанции. Ранее было проведено укрепление энергосистемы Каспийска и Хасавюрта.

Жителям двух из трех районов дагестанской столицы обеспечили надежное электроснабжение. Стало известно, что местные специалисты смогли повысить мощность центральной подстанции города.

"Энергетики "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" завершили проект по увеличению мощности подстанции 110 кВ "Юго-Восточная" в городе Махачкале. На энергообъекте установлен трансформатор мощностью 16 МВА взамен оборудования 10 МВА, проведены сопутствующие технические мероприятия. Работы позволят повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Ленинского и части Советского районов города"

– "Россети Северный Кавказ - "Дагэнерго".

Кроме того, в ведомстве заверили, что работы по обеспечению надежности энергосистемы Дагестана будут продолжаться.  Так, меры по укреплению энергетической инфраструктуры были предприняты в Каспийске и Хасавюрте.

Энергетики продолжают бороться за свет для Дагестана

Энергетики продолжают бороться за свет для Дагестана

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