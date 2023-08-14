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Энергетики продолжают бороться за свет для Дагестана

Энергетики продолжают бороться за свет для Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане продолжают ликвидировать неполадки на энергообъектах. Их ликвидация усложняется установившей в республике экстремальной жарой.

Жаркая погода продолжает добавлять работы специалистам филиала "Россети Северный Кавказ": в Дагестане только за прошедшие двое суток было устранено более двух десятков аварий, произошедших в связи с ростом нагрузок из-за высокой температуры.

"Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение жителей в пяти городах и девяти районах Дагестана"

– пресс-служба компании

В настоящее время столбики термометров республики не опускаются ниже отметки в +30 градусов. На солнце оборудование разогревается до +70 градусов, что ведет к авариям и сбоям в работе.

Авария обесточила часть Акушинского района Дагестана

Авария обесточила часть Акушинского района Дагестана

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