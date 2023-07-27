Авария обесточила часть Акушинского района Дагестана

Опубликовано: 16:35, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электросети Дагестана не выдерживают нагрузок – очередная авария сегодня обесточила часть целого Акушинского района, сообщили в его администрации. Досталось и центру Махачкалы.

Сегодня днем на линии, снабжающей электричеством Акушинский район Дагестана, произошла авария, в результате которой от электроснабжения было отключено 20 населенных пунктов, рассказали в пресс-службе районной администрации.

"Без электроснабжения остаются 20 сел, где проживает около 36 тысяч человек", - цитирует собеседника "Интерфакс".

О причинах аварии, как и о том, где она произошла, не сообщается, известно лишь, что уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Без электроэнергии сегодня днем остался и весь центр дагестанской столицы – отключение произошло из-за технологического нарушения на линии электропередачи. Без электричества остались четыре района и 14 улиц Махачкалы.