Казахстан приобретет российскую электроэнергию

Опубликовано: 9:52, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан будет закупать электроэнергию из России. На совещании Минэнерго республики было сообщено о подписании контракта между компаниями из обеих стран.

В министерстве энергетики Казахстана состоялось совещание с участием около 350 электроэнергетического рынка, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании было проинформировано о договоренности между Казахстаном и Россией о закупках электроэнергии. Как заявили в пресс-службе, контракт был подписан Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО".

В договоре говорится о плановых поставках электроэнергии, которые позволят при необходимости обеспечить приобретение из российских энергосистем.