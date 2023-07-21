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Казахстан приобретет российскую электроэнергию

Лампчка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстан будет закупать электроэнергию из России. На совещании Минэнерго республики было сообщено о подписании контракта между компаниями из обеих стран.

В министерстве энергетики Казахстана состоялось совещание с участием около 350 электроэнергетического рынка, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании было проинформировано о договоренности между Казахстаном и Россией о закупках электроэнергии. Как заявили в пресс-службе, контракт был подписан Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО".

В договоре говорится о плановых поставках электроэнергии, которые позволят при необходимости обеспечить приобретение из российских энергосистем.

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