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Газ из России в Узбекистан пойдет через Казахстан в октябре

Газ из России в Узбекистан пойдет через Казахстан в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Экспорт российского газа в Узбекистан стартует в октябре. Газ пойдет транзитом через Казахстан, где для этого готовят газопровод.

В середине осени Россия начнет поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан.

В казахстанской компании QazaqGaz рассказали о планах по старту транзитных поставок с октября.

"Глава Нацкомпании проинспектировал ход подготовительных работ на казахстанском участке магистрального газопровода Средняя Азия – Центр к транспортировке российского газа в Узбекистан через территорию Республики Казахстан"

– QazaqGaz

В настоящее время на трубопроводе идут восстановительные работы, они проходят по графику, некоторые завершены досрочно.

В начале 2023 года Москва и Ташкент договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики, в том числе о начале поставок в республику российского газа.

Когда Россия начнет поставлять газ в Узбекистан?

Когда Россия начнет поставлять газ в Узбекистан?

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