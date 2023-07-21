Газ из России в Узбекистан пойдет через Казахстан в октябре

Экспорт российского газа в Узбекистан стартует в октябре. Газ пойдет транзитом через Казахстан, где для этого готовят газопровод.
В середине осени Россия начнет поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан.
В казахстанской компании QazaqGaz рассказали о планах по старту транзитных поставок с октября.
"Глава Нацкомпании проинспектировал ход подготовительных работ на казахстанском участке магистрального газопровода Средняя Азия – Центр к транспортировке российского газа в Узбекистан через территорию Республики Казахстан"
– QazaqGaz
В настоящее время на трубопроводе идут восстановительные работы, они проходят по графику, некоторые завершены досрочно.
В начале 2023 года Москва и Ташкент договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики, в том числе о начале поставок в республику российского газа.