Турпоток в Дагестан все-таки вырос осенью 2023 года

Осенью 2023 года в Дагестане отдохнули больше туристов, чем год назад. О росте турпотока отчитались власти республики.

Дагестан стал популярнее среди туристов этой осенью, сообщили в Минтуризма региона.

В ведомстве привели сравнительные данные относительно осени 2022 года, пишет ТАСС.

"По предварительным данным туристического сообщества, сохраняется увеличение роста туристического потока в осенний период 2023 года в Республику Дагестан на 10-12%"

– министерство

Дагестанские туроператоры заявляют, что за три осенних месяцев этого года в республике отдохнуло больше гостей, чем годом ранее.

Ранее сегодня исполнительный директор АТОР сообщила, что спрос на отдых в Дагестане обвалился почти на треть, в то время как обычно с началом низкого сезона падение спроса не превышает 15%. Майя Ломидзе связала эту тенденцию с недавними беспорядками в аэропорту Махачкалы.

Напомним, железнодорожный маршрут "Жемчужина Кавказа", пролегающий в том числе и по территории Дагестана и проходящий через Махачкалу, вошел в топ-5 наиболее интересных железнодорожных направлений по версии "Яндекс Путешествий".