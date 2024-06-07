Туристы в Сочи заняли 80% номеров в июне

Власти Сочи отмечают повышенный спрос на бронирование отелей на курорте. В первый месяц лета гостиницы города заняты на 80%.

Гостиницы побережья Сочи в июне заняты на 80%, в горном кластере на 60%. Такую информацию озвучили в ходе встречи городского оперативного штаба курорта, которая была посвящена проведению летнего сезона.

По данным пресс-службы администрации Сочи на курорте с начала года успели побывать 2,8 млн гостей. Сейчас в городе одновременно отдыхают более 150 тыс путешественников.

Для них власти города организовали 170 пляжей, которые были оборудованы по всем требованиям. При этом на территории прибрежной зоны отдыха установлены более 1,3 тыс камер наблюдения.

В администрации курорта подчеркнули, что уделяют особое внимание качеству воды. Специалисты проверили морскую воду около сочинского побережья и пришли к выводу, что она соответствует нормам.

Кроме этого, власти контролируют безопасность туристов, которые отдыхают в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. Для этого при посещении природных зон группы туристов проходят регистрацию.

Также на территории парка и заповедника проводятся патрульные проверки с целью обнаружения туристов, которые размещают палатки в опасных зонах и устьях рек.