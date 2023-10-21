Туристы в Грузии смогут попробовать вкус Тбилиси

Опубликовано: 2:20, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В грузинской столице состоится фестиваль еды, местом проведения станет парк Деда Эна. Гостям представят традиционные блюда и различные алкогольные напитки.

Тбилисский столичный парк Деда Эна примет фестиваль музыки и еды "Попробуй вкус Тбилиси", сообщает пресс-служба организационного комитета фестиваля.

Гостям мероприятия представят традиционные грузинские блюда. Помимо этого, им выпадет возможность отведать алкогольные напитки – пиво, сидр и вино.

"Попробуй вкус Тбилиси" всегда проводится в теплые дни осени, поэтому для гостей приготовлены и музыкальные сюрпризы.

Стоит добавить, что жителям и гостям города удастся посетить фестиваль 21-22 и 28-29 октября.