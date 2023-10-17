Добраться из Минвод в Тбилиси станет проще

Столицу Грузии и Минеральные воды свяжет прямой авиарейс. Первый полет запланирован на 19 октября. Перевозками займется компания Azimuth.
С 19 октября в аэропорту Минеральных вод появятся первые рейсы в Тбилиси, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Перевозками пассажиров займется авиакомпания Azimuth, которая уже летает в Тбилиси из Москвы. Также перевозчик планирует связать грузинские города и Сочи.
Самолеты будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам.
«Вылет из Минеральных Вод в 08:00, посадка в Тбилиси в 10:00. Вылет из Тбилиси в 11:00, посадка в Минеральных Водах в 11:00»
- пресс-служба аэропорта