В Абхазию могут пойти крымские "Кометы"

Теплоходы "Комета" могут начать курсировать между Геленджиком и Сухумом через Новороссийск и Сочи. Морские перевозки позволят увеличить турпоток из России в Абхазию.
Транспортное сообщение с Абхазией может расшириться благодаря быстроходным теплоходам "Комета", с предложением выступили в Крыму.
"У Абхазии большая перспектива, и самое главное - логистика. Можно морским путем расширять турпотоки, и мы можем вам в этом помочь. У нас есть современные с высокой шумоизоляцией "Кометы", которые на сегодняшний день ходят в направлении Геленджик - Новороссийск - Сочи и к следующему сезону хотим продлить этот маршрут из Сочи в Сухум, что увеличит к вам турпоток"
– вице-президент Фонда развития Крыма Василий Дьяченко
Он уточнил, что ни в этом, ни, вероятно, в следующем сезоне, в Крыму эти суда использоваться не будут, поэтому есть возможность направить их на новые перспективные маршруты.