В Абхазию могут пойти крымские "Кометы"

Опубликовано: 16:35, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Теплоходы "Комета" могут начать курсировать между Геленджиком и Сухумом через Новороссийск и Сочи. Морские перевозки позволят увеличить турпоток из России в Абхазию.

Транспортное сообщение с Абхазией может расшириться благодаря быстроходным теплоходам "Комета", с предложением выступили в Крыму.

"У Абхазии большая перспектива, и самое главное - логистика. Можно морским путем расширять турпотоки, и мы можем вам в этом помочь. У нас есть современные с высокой шумоизоляцией "Кометы", которые на сегодняшний день ходят в направлении Геленджик - Новороссийск - Сочи и к следующему сезону хотим продлить этот маршрут из Сочи в Сухум, что увеличит к вам турпоток"

– вице-президент Фонда развития Крыма Василий Дьяченко

Он уточнил, что ни в этом, ни, вероятно, в следующем сезоне, в Крыму эти суда использоваться не будут, поэтому есть возможность направить их на новые перспективные маршруты.