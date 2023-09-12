Туристы обзаведутся приложением для посещения "Эльбруса"

Опубликовано: 14:40, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для посетителей курорта "Эльбрус" в КБР разработано мобильное приложение, которое содержит всю информацию о курорте. Создатели изучали местность перед разработкой приложения.

Участники студенческой экспедиции разработали мобильное приложение для гостей курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

Как пишет ТАСС, над приложением трудились 15 человек, которые в течение 10 дней создавали мини-гид по курорту, который включает в себя всю информацию о месте.

Создатели перед разработкой изучали местность и общались с работниками курорта и путешественниками. Они включили в приложение информацию о канатных дорогах, отелях, ресторанах, статьи о безопасности, логистике и гастрономии.

В мини-гид для туристов также вошли прогноз погоды, маршруты, интерактивную карту местности.