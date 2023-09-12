Россияне активно бронируют зимние туры в Сочи

Опубликовано: 11:50, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В преддверии зимнего сезона россияне стали начали интенсивно бронировать туры на декабрь-февраль в горный кластер Сочи, только за первую неделю сентября их число по сравнению с прошлым годом выросло на 20%.

Хотя на дворе бабье лето, любители зимнего отдыха заботятся о нем заранее – особой популярностью у них пользуется горный кластер в Сочи, где специалисты фиксируют двукратный рост бронирований в сравнении с началом осени прошлого года, пишет "РБК Краснодар".

"Фиксируем стабильный поток заявок на зимние туры: к первой неделе сентября бронирований на декабрь-февраль в два раза больше, чем в начале осени 2022 года"

- Национальный туроператор "Алеан"

Как полагают в "Алеан", такой рост числа бронирований связан с тем, что раньше продажи на зиму открыли и сочинские отели, хотя с этим не согласились отельеры "Красной Поляны", отметившие: продажи на зиму в 2023 году были открыты в июле, как и годом ранее.

"Сейчас по отношению к 2022 году мы видим рост бронирований в районе 20-25%. Связываем в большей степени с общей тенденцией роста внутреннего туризма в России"

- пресс-служба курорта "Красная Поляна"

Как бы то ни было, загруженность номерного фонда в некоторых отелях горного кластера уже составляет 96%, значительно, на 67%, выросла и глубина бронирований, и, как полагают специалисты, причина здесь в том, что изучая стремительно растущие цены отдыха на морском побережье города-курорта, многие отдыхающие отдают предпочтение разумному соотношению цена-качество.