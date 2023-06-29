Дорогу между Архызом и Красной Поляной построят, но не сейчас

Опубликовано: 13:02, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорога, которая соединит карачаево-черкесский курорт "Архыз" с кубанской Красной Поляной, может быть построена только после 2027 года, поскольку проект сложный и он требует тщательной проработки и оценки.

Минтранс РФ прорабатывает проект строительства автодороги между карачаево-черкесским курортом "Архыз" и Красной Поляной в Краснодарском крае, но уже сейчас ясно, что работы такого масштаба требуют скрупулезных расчетов и не терпят спешки, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

"Для оценки возможности реализации проекта в рамках концессии проводим необходимую технико-экономическую оценку. Протяженность этой горной дороги - около 111 километров, включая 13 километров тоннеля. Учитывая масштабы проекта, возможности его реализации рассматриваем в период после 2027 года", - сказал он на совещании с президентом РФ, передает "Интерфакс".

Также работу над проектом сдерживают более срочные проекты, в числе которых - строительство улично-дорожной сети в Северной Осетии, а также дороги к туристическому комплексу "Мамисон", которое планируется завершить в 2024 году.

Предполагается, что инвестиции в строительство трассы между Архызом и Красной Поляной составят около 92 млрд рублей.