Вестник Кавказа

Турист из Беларуси лишился жизни в горах КБР

Турист из Беларуси лишился жизни в горах КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из Беларуси скончался в горах Кабардино-Балкарии. Его тело эвакуировали спасатели. Ранее сообщалось, что мужчина сорвался со скалы и получил травму.

Сорвавшийся в горах Кабардино-Балкарии белорусский путешественник умер, его тело эвакуировали на рассвете, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

"В 02:50 мск вторника спасатели МЧС России прибыли на место происшествия, к моменту прибытия пострадавший скончался"

- МЧС КБР

В ведомстве подчеркнули, что операция по эвакуации тела умершего туриста из ущелья началась на рассвете.

Ранее сообщалось, что турист из Беларуси в составе группы сорвался и получил травму в Приэльбрусье. К месту ЧП отправились шесть спасателей.

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