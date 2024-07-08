Турист из Беларуси лишился жизни в горах КБР

Туристы из Беларуси скончался в горах Кабардино-Балкарии. Его тело эвакуировали спасатели. Ранее сообщалось, что мужчина сорвался со скалы и получил травму.

Сорвавшийся в горах Кабардино-Балкарии белорусский путешественник умер, его тело эвакуировали на рассвете, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

"В 02:50 мск вторника спасатели МЧС России прибыли на место происшествия, к моменту прибытия пострадавший скончался"

- МЧС КБР

В ведомстве подчеркнули, что операция по эвакуации тела умершего туриста из ущелья началась на рассвете.

Ранее сообщалось, что турист из Беларуси в составе группы сорвался и получил травму в Приэльбрусье. К месту ЧП отправились шесть спасателей.