Турист из Беларуси сорвался со скалы в КБР

Житель Беларуси попал в беду в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели уже отправились к нему на помощь – скорее всего, ему нужна медицинская помощь.
Турист, приехавший из Беларуси в составе группы, попал в ЧП в Приэльбрусье, сообщили в МЧС КБР.
Инцидент случился в ущелье Ирик-Чат. В 19.20 мск был получен запрос о помощи от группы туристов, которые приехали из Беларуси.
Они рассказали, что помощь нужна их 34-летнему товарищу.
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– МЧС
К месту событий сразу же направились спасатели ЭВПСО. В спасательной операции участвуют шесть специалистов.
Уточняется, что в общей сложности в составе тургруппы 14 человек. Она не регистрировала свой маршрут в МЧС.