Девушка сорвалась с 50-метровой скалы в Крыму

Молодая девушка упала с обрыва высотой 50 м и выжила в Феодосии. Фото с места ЧП распространило ГУ МЧС по Крыму. Пострадавшую нашли и эвакуировали к скорой помощи.

Прогулка по горам едва не обернулась трагедией для молодой девушки в Феодосии. О происшествии сообщает крымское управление МЧС.

Сигнал об инциденте поступил сегодня днем, в 12.57. Находившиеся рядом рассказали, что девушка сорвалась с обрыва и упала с высоты 50 м (примерно 17-18 этажный дом).

Спасатели сразу же отправились на место событий – на гору Васюковка, неподалеку от Агатового пляжа. Они обнаружили пострадавшую живой.

Далее девушку перенесли к ожидавшей ее машине "скорой", которая отвезла ее в больницу для госпитализации.