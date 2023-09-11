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Москвичка сорвалась с горного склона в Урупском районе КЧР

Москвичка сорвалась с горного склона в Урупском районе КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Карачаево-черкесским спасателям сегодня пришлось задействовать вертолет, чтобы эвакуировать с высокогорья туристку из Москвы, которая сорвалась с горы и получила серьезные травмы.

Спасатели Карачаево-Черкесии сегодня получили сообщение о том, что во время похода в горы серьезные травмы получила туристка из Москвы, для ее эвакуации пришлось задействовать вертолет, сообщает МЧС России.

"Шестеро москвичей путешествовали по горной местности в Урупском районе. На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась"

- МЧС России

Прибывшие на перевал спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшей первую помощь, после чего эвакуировали ее на базу Архызского спасательного подразделения, где ее приняла вызванная бригада медиков, передает "Интерфакс".

В спасательном ведомстве добавили, что поход туристов в МЧС России зарегистрирован не был, еще раз напомнив, что эта процедура необходима в первую очередь для безопасности самих отдыхающих.

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