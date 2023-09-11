Москвичка сорвалась с горного склона в Урупском районе КЧР

Спасатели Карачаево-Черкесии сегодня получили сообщение о том, что во время похода в горы серьезные травмы получила туристка из Москвы, для ее эвакуации пришлось задействовать вертолет, сообщает МЧС России.
"Шестеро москвичей путешествовали по горной местности в Урупском районе. На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась"
- МЧС России
Прибывшие на перевал спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшей первую помощь, после чего эвакуировали ее на базу Архызского спасательного подразделения, где ее приняла вызванная бригада медиков, передает "Интерфакс".
В спасательном ведомстве добавили, что поход туристов в МЧС России зарегистрирован не был, еще раз напомнив, что эта процедура необходима в первую очередь для безопасности самих отдыхающих.