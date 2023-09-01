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Выходные в Карачаево-Черкесии будут дождливыми и ветреными

Выходные в Карачаево-Черкесии будут дождливыми и ветреными
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР в ближайшие дни ожидаются грозовые ливни, которые будут сопровождаться шквалистым ветром более 20 метров в секунду. Такая погода в регионе будет сохраняться до вторника.

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, в КЧР 2, 3 и 4 сентября будут идти сильные дожди с градом. Специалисты также прогнозируют шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В ведомстве предупредили, что уровень воды в водоемах может подняться до опасных отметок, в горах возможно образование небольших селей.

В МЧС отметили, что ливни могут привести к подтоплению низменностей, ДТП, обрывам линий связи и ЛЭП, а также гибели сельхозкультур.

В Карачаево-Черкесии продлено экстренное предупреждение о пожароопасности

В Карачаево-Черкесии продлено экстренное предупреждение о пожароопасности

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