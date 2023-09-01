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В Карачаево-Черкесии продлено экстренное предупреждение о пожароопасности

В Карачаево-Черкесии продлено экстренное предупреждение о пожароопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР продлено на несколько дней экстренное предупреждение о пожарной опасности. Граждан просят не разводить костры в лесах и на степных территориях.

В пятницу, 1 сентября, в Карачаево-Черкесии продлили действие экстренного предупреждения о пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что на территории большей части республики в пятницу и субботу риск возникновения природных пожаров будет выше обычного.

В МЧС призывают граждан соблюдать к осторожному обращению с огнем, а также отказаться от разведения костров лесных массивах и степных территориях.

Повышенная пожароопасность в Карачаево-Черкесии будет сохраняться до сентября

Повышенная пожароопасность в Карачаево-Черкесии будет сохраняться до сентября

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