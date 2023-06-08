Турция продолжит работать над организацией переговоров России и Украины

Опубликовано: 19:50, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие власти нацелены на организацию российско-украинских переговоров, а также на обеспечение продовольственной безопасности всего мира. Об этом сообщили сегодня в Совете нацбезопасности республики.

Руководство Турции продолжит вносить вклад в организацию переговоров между Россией и Украиной. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в четверг Советом нацбезопасности республики.

В тексте также говорится о том, что Анкара продолжит работать над обеспечением мировой продовольственной безопасности.

Напомним, сегодня под председательством президента Турции прошло очередное заседание Совета нацбезопасности республики. Это первое заседание, в котором участвовали новые министры.