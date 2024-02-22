Эрдоган предложил России и Украине встретиться в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Стамбул как площадку для переговоров России и Украины. Он отметил, что для достижения цели важно использовать все виды дипломатических каналов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальная Анкара готова вновь предложить Стамбул для переговоров России и Украины.

"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы конфликт закончился справедливым и устойчивым миром"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что для достижения данной цели необходимо использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне.

Эрдоган сообщил о важности начать совместную работу по определению общих параметров мира. Президент добавил, что Турция готова принять все усилия в этом направлении

"Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе"

- Реджеп Тайип Эрдоган