В Россию через ЕС везли взрывчатку для очередных терактов

ФСБ России сегодня пресекла ввоз из стран Евросоюза самодельных бомб с Украины, которые были спрятаны в оклады православных икон – в общей сложности были найдены 27 взрывных устройств - это 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности.

Попытки устроить в России новые теракты не прекращаются – ФСБ России совместно с российскими таможенниками сегодня пресекли попытку ввоза в страну большой партии самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза"

- пресс-служба ФСБ России

Груз следовал по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия - взрывчатка иностранного производства была замаскирована под православные иконы и церковную утварь, она была изготовлена промышленным способом, а общий вес смертоносного груза составлял 70 кг. Помимо пластида повышенной мощности, со взрывчаткой перевозили 91 детонатор и части кумулятивной гранаты к гранатомету РПГ-7, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Лицо, причастное к совершению преступления, задержано, с ним проводятся следственные действия, по факту возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, которое расследует следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области.