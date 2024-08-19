Ильхам Алиев: Азербайджан не поддерживает санкции против России

Азербайджан никогда не был сторонником введения санкций против России, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме в Италии.
"Мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании"
- Ильхам Алиев
Также он отметил готовность азербайджанской стороны принять участие в урегулировании противоречий между Россией и Украиной. С его слов, республика может сделать определенный вклад исходя из прагматичных отношений с двумя странами.
"Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне"
- Ильхам Алиев
Напоследок он добавил, что ранее Азербайджан не проявлял такой инициативы. Несмотря на большое число желающих, республика все равно готова принять участие, если оно потребуется.