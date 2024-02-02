Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона

Президент России ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона. В перечне ключевых тем - отношения России с США и НАТО, сотрудничество с Китаем и российско-украинский кризис.

Глава российского государства дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: в течение двух часов Владимир Путин дал ответы несколько десятков вопросов. Ключевыми темами стали отношения России и США, «сдерживание НАТО, терракоте на «Северных потоках», российско-украинский кризис и сотрудничество с Китаем.

Отношения России и США

Говоря о том, почему при президентстве Джо Байдена российско-американские отношения резко ухудшились, особенно по сравнению с тем, как дела обстояли при его предшественники Дональде Трампе, Путин подчеркнул, что неоднократно предупреждал нынешнего главу американкой администрации о том, что отталкивая Россию, тот совершает «огромную ошибку исторического масштаба».

Далее он отметил, что несмотря на то, что главы государств в настоящее время не общаются на прямую, некоторые каналы коммуникаций все же удалось сохранить.

Кто взорвал «Северные потоки»

Далее была затронута тема теракта на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2».

Президент подчеркнул, что Москва приняла решение не афишировать данные своего расследования, так как понимает – переиграть США на поле пропаганды практически невозможно. По словам Путина, это и не нужно, так как правда «всем известна».

«Втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. <...> Всему миру и так ясно, что произошло»

– Владимир Путин

Отношения России и НАТО

Касаясь темы намерения России вступить в НАТО, Путин отметил, что, действительно, такое предложение альянсу со стороны Москвы сделано было. По словам Путина российские власти предлагали американским партерам в рамках НАТО совместно выстраивать противоракетную оборону. Более того, было достигнуто согласие на высшем уровне, однако администрации глав США отказывались переходить к столь тесному сотрудничеству с российской стороной.

«В конечном итоге нас послали подальше. <...> И мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать»

– Владимир Путин

Сотрудничество России и Китая

Путин отметил, что одним из важнейших партнеров РФ в настоящее время является Китай. В частности, динамично развиваются направления сотрудничества в области высоких технологий и энергетики.

В этой связи российский лидер отметил, что, по его мнению, партнерство с Пекином выгодно обеим сторонам, а мнения о том, что «Китай опасен» не более чем страшилка.

Далее президент указал на то, что европейские страны сотрудничают с КНР еще более тесно, нежели РФ. Также Путин отметил, что западные страны боятся сильного Китая даже больше чем сильной России.

Отношения России и Украины

Затрагивая один из важнейших внешнеполитических вопросов, – украинский кризис – Владимир Путин подчеркнул, что рано или поздно Москва и Киев договорятся.

«Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится»

– Владимир Путин