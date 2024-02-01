Такер Карлсон анонсировал свое интервью с Путиным

Интервью самого рейтингового американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным увидит свет предстоящей ночью, в прайм-тайм по восточному времени, сообщил в соцсетях сам журналист.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, говорится в анонсе, размещенном независимым журналистом в соцсетях.

"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск)"

- Такер Карлсон

Два дня назад Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. При этом Белый дом дважды пытался сорвать это интервью, отметил журналист. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это заявление ложью.

Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным станет бомбой, которая раскроет правду зрителям, - заявил в YouTube-подкасте Ask the Inspector бывший американский разведчик и инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

"Пример Джулиана Ассанжа показывает, что хорошая журналистика, которая подсвечивает неудобные для американской политики темы, может иметь фатальные последствия. Я не говорю, что это случится с Такером, я думаю, что Такер вернется в США, и его даже не тронут. Думаю, его интервью станет бомбой, оно раскроет правду обо всем"

- Скотт Риттер

Напомним, Карлсона, самого рейтингового американского журналиста, в апреле 2023 года сенсационно отстранили от эфира телеканала Fox New, после чего он стал выпускать свои собственные посты как независимый журналист. Накануне о том, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, сообщил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.