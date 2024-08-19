Курская авантюра - удар по Эрдогану

Спикер парламента Турции обвинил Запад в срыве дипломатических усилий по завершению украинского конфликта.

Во время мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина находились на грани подписания соглашения о завершении конфликта, но, как утверждает спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Habertürk, некоторые страны этому воспротивились. Его слова передает агентство Anadolu.

"На переговорах в Долмабахче работа почти достигла точки подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не хотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать европейский континент из-за военных действий на Украине, хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил там", — сказал он.

Куртулмуш подчеркнул, что для быстрого завершения конфликта Москва и Киев должны четко определить свои политические намерения.

Турецкий взгляд на Курский инцидент

Нападение ВСУ на Курскую область России сильно мешает реализации медиаторской роли Турции. Реджеп Тайип Эрдоган уже почти год пытается организовать визит президента России Владимира Путина в турецкую столицу, но пока эти намерения не удается реализовать. В Кремле приветствуют усилия Анкары и приглашение Путина, но пока остатки ВСУ не покинули Курскую область, там не видят возможности не только посредничества Турции, но и самой перспективы переговоров.

19 августа глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами контакты России и Украины при посредничестве Турции и Катара. "Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может", — сказал министр телеведущему Павлу Зарубину.

Западный след

Напомним, что переговоры в Стамбуле в конце марта 2022 года были наиболее удачными за время СВО. По словам российского президента, стороны почти согласовали все пункты. Украина должна была стать нейтральным государством, отказаться от вступления в НАТО и не размещать иностранные войска и вооружения на своей территории. Однако ближе к лету переговоры были остановлены, а стороны начали обвинять друг друга в их срыве.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что отказ Киева от продолжения переговоров был вызван рекомендацией бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать". Впоследствии Джонсон назвал эти высказывания о своей роли в срыве переговоров "российской пропагандой", хоть они и были озвучены украинским политиком.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на завершении конфликта по "формуле мира", включающей возвращение ВС РФ в российские границы 1991 года. Москва отвергает этот вариант. В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул официальные условия для прекращения огня и начала переговоров: отвод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих регионов и Крыма российскими, отказ Киева от участия в военных союзах и снятие западных санкций. Зеленский охарактеризовал эти предложения как ультиматум.

Надо сказать, оценки Москвы и Турции роли Запада в дипломатическом процессе почти идентичны. Если в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин ответственным за срыв переговоров назвал Бориса Джонсона, то спикер турецкого парламента обвиняет США. В конечном счете, в качестве виновника обе стороны называют НАТО.

Перспективы переговоров

В текущей период боев в Курской области турецкая сторона не отмечалась какими-то громкими заявлениями и заняла выжидательную позицию. При этом, очевидно, что эскалация конфликта наносит ущерб дипломатическим усилиям Анкары. Видимо, в Турции осознали, что с началом вторжения в Курскую область боевые действия затягиваются. Поэтому в Анкаре решили назвать прямым текстом имя виновника срыва мирного процесса.

Эрдоган с начала года рассчитывал на приезд Путина. Стороны планировал встречу еще в феврале, но процесс постоянно затормаживался. За это время российский лидер успел посетить Восточную Азию, Казахстан и Азербайджан. На саммите ШОС он провел встречу и с Эрдоганом. Но в этот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара сейчас не может играть посредническую роль. Все это было до курских событий. После их начала неясно, сколько еще Эрдогану придется ждать в гостях российского коллегу, и когда Стамбульский формат может заработать вновь.