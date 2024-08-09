Азербайджанцы России оказали помощь жителям Курской области

Гуманитарную помощь жителям Курской области отправили азербайджанцы России. Там отметили, что беда в регионе сплотила неравнодушных граждан.

Руководитель азербайджанской общины Курской области Гасым Керимов в социальной сети «ВКонтакте» сообщил об отправке гуманитарной помощи жителям региона.

Он подчеркнул, что азербайджанцы России не остались в стороне и оказывают помощь жителям области с первых дней. Керимов отметил, что беда сплотила неравнодушных граждан.

Глава общины заявил, что куряне получили продукты питания, средства гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности и многое другое.

Керимов добавил, что община организует еще одну акцию по оказанию помощи жителям Курской области.