Вестник Кавказа

Азербайджанцы России оказали помощь жителям Курской области

Азербайджанцы России оказали помощь жителям Курской области
© Фото: страница Гасыма Керимова в “ВКонтакте“
Гуманитарную помощь жителям Курской области отправили азербайджанцы России. Там отметили, что беда в регионе сплотила неравнодушных граждан.

Руководитель азербайджанской общины Курской области Гасым Керимов в социальной сети «ВКонтакте» сообщил об отправке гуманитарной помощи жителям региона.

Он подчеркнул, что азербайджанцы России не остались в стороне и оказывают помощь жителям области с первых дней. Керимов отметил, что беда сплотила неравнодушных граждан.

Глава общины заявил, что куряне получили продукты питания, средства гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности и многое другое.

Керимов добавил, что община организует еще одну акцию по оказанию помощи жителям Курской области.

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