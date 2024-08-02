Поезд Калининград - Адлер будет ходить в обход Курской области

Изменился маршрут движения пассажирских поездов, курсирующих между Калининградом и Адлером. Для безопасности пассажиров, из маршрута исключены населенные пункты, расположенные на территории Курской области.

Меняется схема движения поездов между Адлером и Калининградом, сообщает ФПК.

Поезда будут следовать в обход Курской области, где сейчас действует режим контртеррористической операции. Так, до 18 августа поезд No 360/359 из Адлера не будет делать остановок на следующих пяти станциях: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. Аналогичные ограничения введены для поезда No 360/359 из Калининграда до 19 августа.

Схема движения изменена ради того, чтобы обеспечить безопасность железнодорожных путешественников.

Отмечается, что пассажиры, имеющие на руках билеты через указанные станции, могут сдать их и получить возврат денежных средств в полном объеме.