Путин и Эрдоган не встретятся до президентских выборов в РФ

Пресс-секретарь главы РФ рассказал, что президент не будет проводить встречу с лидером Турции до предстоящего голосования в России в связи с загруженными графиками Путина и Эрдогана.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не смогут провести встречу до президентских выборов. Плотный график двух лидеров не позволяет осуществить контакты в ближайшее время. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам сейчас проводится подготовка ко встрече.

"До выборов - нет. До выборов все-таки достаточно сжатый график и достаточно напряженный у президента (РФ). Да и у господина Эрдогана весьма напряженный. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли. Эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов"

– Дмитрий Песков

Сегодня президенту Турции исполнилось 70 лет. Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе разговора по телефону. Оба лидера выразили надежду на дальнейшее укрепление связей и продолжение их развития.