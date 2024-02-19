Путин поздравил Эрдогана с юбилеем

Российский лидер провел телефонный разговор с турецким коллегой, в ходе которого поздравил его с юбилеем. Президент РФ поблагодарил главу Турции за вклад в развитие двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил турецкого коллегу с 70-летием.

«В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений»

– администрация главы Турции

В понедельник, 26 февраля 2024 г. Реджепу Тайипу Эрдогану исполняется 70 лет. Эрдоган впервые был избран главой государства в 2014 году, а затем трижды переизбирался.

В настоящее время России и Турция активно развивают сотрудничество в различных направлениях. К наиболее динамичным сферам взаимодействия относится взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сферах.

В свою очередь пресс-служба Кремля заявила, что Путин тепло поздравил Эрдогана с 70-летием. Он отметил его высокий авторитет в Турции и в мире, многолетнюю государственную работу на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на мировой арене.

Президент России также подчеркнул существенный вклад турецкого лидера в развитие двусторонних отношений. Главы государств подтвердили настрой на их дальнейшее укрепление. Кроме того, они условились о продолжении контактов.

Помимо этого, Путин направил Эрдогану поздравительную телеграмму. В ней сказано, что президент Турции пользуется высоким авторитетом как опытный и дальновидный политик, которые многое делает для развития Турции и защиты ее интересов.

«Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами. И конечно, мы продолжим наш конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня»

- Владимир Путин

В заключение Путин пожелал Эрдогану доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на посту.

Роль Эрдогана в диалоге Россия-Турция

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул значимость политической фигуры Реджепа Тайипа Эрдогана в развитии российско-турецких отношений.

"Именно благодаря Эрдогану эти отношения были выведены на беспрецедентный уровень, какого не было даже во времена Советского Союза, когда связи с Турецкой Республикой находились на высоком уровне. Благодаря политике Эрдогана контакты России и Турции можно назвать стратегическим партнерством – несмотря на сохранение Турции в НАТО, Эрдоган начал выполнять и последовательно реализовал задачи по диверсификации внешних связей. Он развернул Турцию от Запада в сторону и арабского мира, и Востока, и других центров силы, как Китай и Россия", - пояснил он.

"Мы видим, что Турция стала фактически одной из немногих стран НАТО, которые закупают российское оружие. Это, кстати, уже было в истории – впервые в 1930-е годы Турция закупала военную технику у Советского Союза, в частности, танки. Сейчас она к этому вернулась, когда купила С-400", - добавил Кирилл Семенов.

"Между Россией и Турцией в результате политике Эрдогана по диверсификации политических связей осуществляется множество экономических проектов, включая строительство атомных электростанций и газовой инфраструктуры. Сегодня Турция является одним из крупнейших российских торговых партнеров с товарооборотом примерно в $70 млрд в год. Поэтому, конечно, можно говорить о том, что именно при Эрдогане наши отношения были выведены на беспрецедентно высокий уровень", - указал эксперт РСМД.

Он также добавил, что в Кремле подобный настрой Эрдогана на сближение с Россией нашел соответствующее понимание. "При этом мы не можем рассуждать только по внешним факторам о том, что повлияло на возникновение взаимопонимания между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, необходимо знать более тонкие детали. Я думаю, сами по себе эти люди имеют некое созвучие интересов и политических установок, а самое главное, какую-то личностную химию", - заключил Кирилл Семенов.