Транзит бомб с Украины в Россию через Грузию: что известно на сегодня?

Попытка использовать Грузию как транзитную зону с террористическими целями провалилась накануне благодаря бдительности СГБ Грузии – теперь Тбилиси ожидает комментариев из Киева, а также стран, через которые беспрепятственно была провезена взрывчатка.

Грузинские спецслужбы предотвратили крупный теракт в России, сорвав перевозку взрывчатки из Одессы в Воронеж, – стало известно накануне. Подробное заявление распространила Служба госбезопасности Грузии.

Груз с бомбами прибыл на территорию Грузии на минивэне гражданина Украины из Турции через КПП "Сарпи". Его полный маршрут – Одесса – Румыния – Болгария – Турция – Грузия. Далее взрывчатка должна была быть ввезена в Россию через КПП Дарьяли и Верхний Ларс. Пунктом назначения был Воронеж, где и планировалось совершить теракты.

В СГБ уточнили, что после обыска в двух аккумуляторах для электромобилей, послуживших контейнерами, были найдены шесть бомб: взрывные устройства с уже установленными таймерами, детонаторы, ключи и 14 кг мощного взрывчатого вещества С-4 (пластид) – оно опаснее тротила. Предметы изъяли, вместо них положили муляжи, после чего посылка продолжила свой путь по Грузии, уже под присмотром спецслужб.

Контртеррористический центр СГБ внимательно следил за передвижением посылки. Итоговое задержание состоялось на КПП Дарьяли, уже на границе с Россией.

Эксперты установили, что бомбы были сделаны высококлассным специалистом.

"Приведение подобного устройства в действие в многолюдном месте повлекло бы за собой существенное повреждение инфраструктуры и большие жертвы. Заряд данного вещества по мощности превосходит заряд взрывчатого вещества тротил"

– СГБ Грузии

Отметим, что, когда груз уже прибыл в Грузию, заказчик решил отправить в РФ только один контейнер, с тремя бомбами. Второй должен был остаться в Грузии, зачем – пока не известно.

"Детали этого дела и фактические обстоятельства дают основания полагать, что использование территории Грузии и включение в весь этот процесс многих граждан Грузии служило созданию мнения, что в совершении террористических актов, которые произошли бы в Грузии или за ее пределами, обвинили бы Грузию как в части планирования, так и выполнения"

– спецслужбы

Открыто уголовное дело.

Кто организатор преступления?

СГБ установила человека, который организовал перевозку бомб, причем действовал он из-за рубежа. Это уроженец Батуми, ныне гражданин Украины Александр Шарашидзе. Другие подозреваемые – семь граждан Грузии, еще несколько граждан Украины и два гражданина Армении. Однако следствие считает, что они могли и не знать о том, что в контейнерах везут именно взрывные устройства.

МВД Грузии поблагодарило СГБ

И.о. главы МВД страны Вахтанг Гомелаури выразил благодарность Службе госбезопасности. И.о. министра уточнил, что комментировать расследование пока не имеет права, но заверил, что все, о чем говорится в заявлении СГБ, – "факт и реальность".

"Спасибо Службе безопасности, что они провели важное мероприятие"

– Вахтанг Гомелаури

СГБ не допустила использования Грузии в террористических целях

Руководитель контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе обратил особое внимание на значение раскрытого преступления.

"Территория нашей страна не была и не могла быть использована как транзит для террористической деятельности. Я говорю о том, что три взрывных устройства в одном контейнере планировалось вывезти на территорию другой страны, в Российскую Федерацию, и это не было осуществлено"

– представитель МГБ

Мгеладзе отметил также, что, безусловно, важно то, что спецслужбы предотвратили и террористическую активность внутри Грузии.

Комментариев ждут от Украины

Кроме того, глава центра уточнил, что Киев уже введен в курс дела. Теперь Тбилиси ожидает от украинской стороны информации о преступлении.

Мгеладзе уточнил, что грузинские спецслужбы намерены сотрудничать при расследовании с коллегами из всех стран, по которым проехала взрывчатка.