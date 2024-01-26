Кобахидзе: Грузия продолжить содействовать миру на Кавказе

Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе в своей программе "Для строительства европейского государства" заявил, что Тбилиси продолжит прикладывать усилия по содействию мира и стабильности на Кавказе.
В документе, который опубликован на сайте парламента, он говорит, что Грузия продолжит проводить политику сбалансированного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Кобахидзе сообщил, что Тбилиси таким образом внесет вклад в процесс стабильного развития Южного Кавказа.
Кандидат подчеркнул, что Грузия продолжит курс укрепления сотрудничества со своими соседями и развивать отношения во всех сферах. Кроме того, он добавил, что Тбилиси будет стоять на стороне продолжения процесса делимитации и демаркации границы на основе добрососедства.
Кроме того, Кобахидзе в своей программе подчеркнул важность сохранения и укрепления отношений с Азербайджаном, Арменией и Турцией. При этом он добавил, что сегодняшняя динамика отношений с соседями находится на высоком уровне.
Отставка Гарибашвили
Напомним, 29 января Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьера Грузии. Он будет руководитель правящей партией "Грузинская мечта".
Кобахидзе, который занимал должность главы правящей партии при Гарибашвили, 2 февраля был выбран "Мечтой" кандидатом на пост председателя грузинского правительства.