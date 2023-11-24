Документы об историческом единстве русских и украинцев представят главам стран СНГ

Презентация сборника документов ”Об историческом единстве русских и украинцев” прошла в Российском государственном гуманитарном университете. В сборник вошли исторические свидетельства, относящиеся к различным историческим эпохам.

Среди них: новгородские берестяные грамоты XI-XII веков, фрагменты переписки патриархов, русских царей, иностранных королевских особ, а также множество других ценнейших документов, охватывающих времена Киевской Руси, периода раздробленности, Единого царства и имперской России. Сборник документов был подготовлен РГГУ и Федеральным архивным агентством.

Ректор РГГУ Александр Безбородов:

С Федеральным архивным агентством РГГУ было работать очень интересно и ответственно. Там работают профессионалы, мы помогали максимально. В РГГУ, создан учебно-научный центр, которым руководит Андрей Николаевич Артизов. После выхода статьи Владимира Владимировича Путина в течение полутора лет была реализована идея создания этого сборника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это чрезвычайно важное событие. Сегодня в учебном процессе, в гуманитаристике и не только в ней, нет подобных изданий, столь фундированных, настолько выверенных с точки зрения архивной культуры, археографической культуры. И эта пустота была восполнена.

- ректор РГГУ.

Уверен, что дальнейшее монографическое освоение этой темы всегда будет сопровождаться обращением к данному труду. Опыт, который мы наработали с Федеральным архивным агентством, будет востребован, и мы к нему вернемся, ведь сборник документально завершается 1691 годом.

- Александр Безбородов.

Презентация прошла в рамках развития исторических исследований в высшей школе, укрепления и расширения сотрудничества с научно-образовательными организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент РГГУ, академик Ефим Пивовар:

Это практико-ориентированная хрестоматия. Ее можно с успехом использовать в учебном процессе. Мы ее фактически уже начали использовать, поскольку она вышла раньше, что наш учебник для высшей школы ”Украина. История. Политика, экономика, культура”. Там этот материал тоже присутствует: и комментарии, и сами документы, и текст вступительной статьи Андрея Николаевича Артизова.

Кстати, сейчас выходит первый том периодического издания научного совета нашей Академии наук по комплексным проблемам новейшей истории и культуры Евразии, и там в переработанном варианте эта статья представлена.

- президент РГГУ.

В энциклопедию мы уже взяли несколько материалов из сборника. Кроме того, надеюсь, что материал оттуда вошел в издание ”Евразия в наши дни”, подготовленное под руководством вице-премьера нашего правительства, которое будет представлено главам государств СНГ.

- Ефим Пивовар.