Вестник Кавказа

Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции готовы предоставить РФ и Украине площадку для переговоров. Анкара считает, что нормализовать ситуацию можно лишь с помощью переговоров.

Турция заинтересована в том, чтобы провести у себя переговоры между представителями России и Украины. Об этом заявил сегодня в Стамбуле министр иностранных дел республики.

В ходе своего выступления на саммите по стратегическим коммуникациям Хакан Фидан в очередной раз подчеркнул, что урегулировать ситуацию можно лишь путем диалога.

"Мы вновь готовы принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Считаем, что урегулирование возможно только путем переговоров"

– глава МИД

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