Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной

В Турции готовы предоставить РФ и Украине площадку для переговоров. Анкара считает, что нормализовать ситуацию можно лишь с помощью переговоров.

Турция заинтересована в том, чтобы провести у себя переговоры между представителями России и Украины. Об этом заявил сегодня в Стамбуле министр иностранных дел республики.

В ходе своего выступления на саммите по стратегическим коммуникациям Хакан Фидан в очередной раз подчеркнул, что урегулировать ситуацию можно лишь путем диалога.

"Мы вновь готовы принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Считаем, что урегулирование возможно только путем переговоров"

– глава МИД