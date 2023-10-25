Вестник Кавказа

Анкара отложила вступление Швеции в НАТО

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
Ратификация Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО не состоится. Анкара уведомила руководство альянса, что не сможет ратифицировать заявку Стокгольма к саммиту глав МИД организации.

Вступление Швеции в НАТО в ходе саммита руководителей МИД стран-членов альянса не состоится, Турция не сможет ратифицировать заявку Стокгольма.

Как пишет издание Reuters, Анкара уведомила руководство НАТО, что не сможет ратифицировать шведскую заявку к 28-29 ноября, добавив, что в эти дни может возобновиться обсуждение вопроса ратификации.

Отмечается, что в НАТО рассчитывали на вступление Швеции в альянс в ходе саммита. Протокол о ратификации Стокгольма, помимо Анкары, не одобрил и Будапешт.

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