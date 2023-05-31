Путин и Эрдоган встретятся

Опубликовано: 14:30, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Хотя в ближайшее время встреча президента России Владимира Путина и переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется, она обязательно состоится в обозримом будущем, рассказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но где и когда точно она состоится, еще предстоит согласовать, - заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - рассказал Песков.

В то же время источник в администрации президента Турции сообщил, что в ближайшее время визит президента РФ Владимира Путина в Турцию не готовится, а "лидеры находятся в постоянном контакте".

"Такой визит в ближайшее время не готовится", - заявил источник.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на слова корреспондента газеты Hürriyet Ханде Фират сообщили, что после инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкару якобы планирует приехать российский лидер.