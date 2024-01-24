Турция призвала закончить конфликт в Газе

Эрдоган обратился к руководству еврейского государства с призывом остановить военные действия на территории палестинского анклава. Также он отметил, что Анкара сделает все для установления мира в Газе.

Президент Турции призвал Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Он подчеркнул, что данный призыв поддерживает мировое сообщество.

«Мы вновь призываем Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и международных организаций и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства [в Газе]»

– Реджеп ТАйип Эрдоган

Накануне турецкий лидер заявил о том, что Анкара сделает все, для воцарения мира в палестинском анклаве.

«Турция будет продолжать прилагать все усилия для установления режима прекращения огня и достижения прочного мира, а также поддерживать наших палестинских братьев и сестер»

– Реджеп ТАйип Эрдоган