Турция призвала мир признать палестинское государство

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан выступил с инициативой о международном содействии признанию палестинского государства в границах 1967 года. Таково, указал министр, лучшее решение палестино-израильской проблемы, тяжелейшим проявлением которой является текущая война в секторе Газа.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью арабским СМИ призвал все страны мира учесть уроки войны в секторе Газа для того, чтобы остановить региональную эскалацию насилия и не допустить умножения числа конфликтов.

Первым из таких уроков, по его словам, является признание международным сообществом палестинского государства в соответствии с решениями 1967 года.

"Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы"

– Хакан Фидан

Министр подчеркнул, что обязанностью международного сообщества в сложившейся ситуации является общее предложение израильским властям об ограничении территории Израиля границами 1967 года. Фидан отметил, что все палестинцы и все палестинские группировки согласны на провозглашение независимой Палестины в границах 1967 года.

В качестве примера нового конфликта, вызванного к жизни войной в Газе, глава МИД Турции привел недавний обмен ударами Израиля и Ирана, который, в свою очередь, может привести к гораздо более масштабным боевым действиям.

Хакан Фидан добавил, что на данный момент Тель-Авив и Тегеран снизили накал противостояния, но оно не урегулировано и может взорваться с новой силой в тот или иной момент, пока источник напряженности – отсутствие государственности у Палестины – сохраняется.