Турция поставила России 14,5 млн яиц с начала года

Порт Новороссийска с начала 2024 года принял более 30 партий куриных пищевых яиц из Турции. Поставки яиц в РФ из Турции впервые начались в январе.

С начала текущего года на российский рынок поступило свыше 14,5 млн яиц из Турции, поставки идут через черноморский порт Новороссийск.

По данным Россельхознадзора, с января Новороссийск принял 31 партию столовых яиц, это свыше 14,5 млн штук. Поступающая из Турции продукция соответствует всем санитарным требованиям. Турецкие яйца получают заказчики из двух регионов - Краснодарского края и Подмосковья.

Также яйцами Россию обеспечивают Беларусь и Азербайджан. Последний готов нарастить поставки на российский рынок, вопрос обсуждался профильными ведомствами в начале июля.