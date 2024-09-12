Вестник Кавказа

Виноградная тля посадила на карантин Крымский район Кубани

Виноградная тля посадила на карантин Крымский район Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Виноградная тля стала причиной введения карантина на огромной территории в Крымском районе Кубани – виноградная филлоксера обосновалась на площади почти в 20 гектаров, целиком пожирая виноградники региона.

Власти Краснодарского края вынуждены были ввести карантин в Крымском районе из-за пожирающей виноград тли филлоксера, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Учитывая прожорливость вредителя, карантин по виноградной филлоксере начал действовать на площади более чем 32 тыс га, хотя очаг ее обитания выявлен на относительно небольшой площади в 18,4 га, передает "АиФ-Юг".

Филлоксера отличается просто поразительной прожорливостью – подобно саранче, эта зеленовато-желтая тля пожирает виноградники практически целиком, не брезгуя ни корнями, ни усиками, ни листьями, ни черенками растения и игнорируя лишь сами ягоды, и способна нанести огромный ущерб виноградникам.

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