Азербайджан и Россия обсудили возможность увеличения поставок яиц

Азербайджанские поставщики готовы нарастить экспорт столового яйца в Россию. Также планируется поставлять на российский рынок больше сливочного масла.

В Москве состоялась встреча главы Россельхознадзора и профильного азербайджанского ведомства, речь шла о возможности увеличения экспорта продуктов питания в Россию.

"11 июля в Москве руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Подчеркивая поступательное развитие экономических отношений, Гошгар Тахмазли заявил о готовности увеличивать поставки животноводческой продукции в Россию, в том числе пищевого яйца и сливочного масла"

– Россельхознадзор

С начала этого года Азербайджан поставляет в РФ яйца, также продолжаются поставки сливочного масла, орехов, томатов и хурмы. Взаимный товарооборот в сфере продовольствия и сельскохозяйственной продукции растет.

На встрече в Москве сегодня стороны также обсуждали научное взаимодействие Росси и Азербайджана в области производства вакцин, заинтересованность в такое сотрудничестве выразила азербайджанская сторона.