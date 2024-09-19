Вестник Кавказа

В дагестанском селе украли плодородный слой земли

В дагестанском селе украли плодородный слой земли
© Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Дагестану
Специалисты дагестанского отделения Россельхознадзора выявили необычную кражу в Табасаранском районе республики: в селе Сиртыч пропал самый ценный, плодородный слой земли.

В селе Сиртыч, что в Табасаранском районе Дагестана, обнаружилась интересная пропажа: на немаленьком участке пропал самый ценный слой земли – плодородный. Похитители оставили на его месте лишь следы работавшего экскаватора, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Дагестану. 

Тревогу забил председатель сельскохозяйственного кооператива "Новый Кандик", который и сообщил о хищении в управление Россельхознадзора, передает "АиФ-Дагестан".

Как определили прибывшие на место специалисты ведомства, неизвестные вывезли из села плодородной почвы на сумму более 24,6 млн рублей - сотрудники надзорной службы рассчитали ущерб и направили собранные материалы в ОМВД России по Табасаранскому району.

В скором времени будет проведена процессуальная проверка для выявления виновных в хищении и привлечения их к ответственности.

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