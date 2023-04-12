Туман не дал самолету вылететь из Батуми в Стамбул

Опубликовано: 14:15, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром самолет Turkish Airlines не смог вылететь из Батуми в Стамбул из-за неблагоприятных погодных условий. При этом пассажирам пообещали доставить их в пункт назначения транзитом через Трабзон.

Утром 12 апреля в Батуми отменили рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул из-за тумана. Об этом сообщили в международном аэропорту города.

Тем не менее, пассажиры все-таки смогут попасть в Стамбул. По данным грузинских СМИ, сначала их перевезут на автобусе в Трабзон, а там они сядут на самолет, который доставит их в Стамбул. Организацией автобусной перевозки займется компания TAV Georgia.

При этом ряд пассажиров решили перенести поездку и попросили вернуть им билеты.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.