Самолет из России в Египет не пропустили в небо Ирака

Опубликовано: 15:11, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет из Екатеринбурга, направлявшийся на курорт Египта совершил вынужденную посадку в Сочи. Лайнер не сразу пропустили в воздушное пространство Ирака. В результате в Шарм-эль-Шейх туристы прибыли с опозданием на 4 часа.

В воздушное пространство Ирака не допустили самолет авиакомпании «Россия» по пути в Египет.

Перевозчик совершал прямой рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Несмотря на наличие необходимых разрешений, Ирак без объяснения причины не допустил лайнер в свое воздушное пространство. Воздушное судно совершило нескольких кругов над Ираном, а затем было направлено в аэропорт Сочи. Через несколько часов перевозчик вновь получил разрешение на полет. В итоге самолет благополучно добрался до египетского курорта. Инцидент произошел минувшей ночью.

Задержка в пути составила 4 часа. Обычно среднее время в пути между городами составляет 6 часов 15 минут.

Египет остается популярным туристическим направлением среди россиян. В Минпромторге РФ считают, что назрела необходимость нарастить число прямых рейсов между странами, которых в настоящее время насчитывается свыше 100 в неделю.